Вночі військові РФ обстріляли 2 громади на Сумщині, зафіксовано 26 вибухів, - ОВА

Вночі окупанти тричі обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Сумської ОВА.

"Вночі росіяни здійснили 3 обстріли. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.



Хотінська громада: здійснено обстріл з АГС (15 вибухів).



Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (8 вибухів).



Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: На Сумщині під час огляду ЛЕП загинули троє енергетиків - росіяни вдарили безпілотником. ФОТО