Вночі військові РФ обстріляли 2 громади на Сумщині, зафіксовано 26 вибухів, - ОВА
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Вночі окупанти тричі обстріляли Сумську область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Сумської ОВА.
"Вночі росіяни здійснили 3 обстріли. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.
Хотінська громада: здійснено обстріл з АГС (15 вибухів).
Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (8 вибухів).
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.