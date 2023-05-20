Росіяни змушують полонених казати, що Україна відмовляється їх визволяти, - Координаційний штаб
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог провокує рідних, змушуючи полонених телефонувати й казати, що російська сторона подає їх на обмін, а Україна не хоче забирати. Це відверта маніпуляція", - сказав представник Штабу на зустрічі з родичами полонених Нацгвардійців в/ч 3041, які захищали Чорнобильську АЕС.
Звільнений з полону нацгвардієць розповів, що росіяни намагалися залякати його і примусити отримати російське громадянство.
"Мені в СІЗО казали, що мене як офіцера на батьківщині чекає 15 років за зраду. Отримай, мовляв, паспорт рф. На всіх психологічно тиснуть. Російське громадянство пропонують майже всім", - розповів він.
Оборонці, які повернулися з полону, порадили під час таких дзвінків, коли хлопці говорять завченим текстом, просто повідомляти їм головні новини з України – що все добре, рідні живі, що все робиться для їхнього звільнення.