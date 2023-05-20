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РФ розглядає захоплення Бахмуту як ключову військову ціль в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх" у війні, - британська розвідка

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РФ розглядає захоплення Бахмуту як ключову військову ціль в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх" у війні, - британська розвідка
Росія продовжує стягувати додаткові сили до міста Бахмут Донецької області, щоб захопити його й заявити про "певний успіх" у війні з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в новому огляді Міністерства оборони Великої Британії.

За оцінкою британської розвідки, за останні чотири дні Росія, ймовірно, перекинула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку.

Це сталося після того, як українські війська здобули тактичні переваги на флангах міста, а також після "публічно озвучених сумнівів" щодо готовності приватної військової компанії "Вагнера" продовжувати бойові дії в цьому секторі.

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"З огляду на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів, така передислокація є значним кроком з боку російського командування", – вважають у розвідці британського Міноборони.

Там додають, що російське керівництво, ймовірно, й далі розглядає захоплення Бахмуту як ключову військову мету в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх у конфлікті".

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Топ коментарі

  • scanncode scanncode
    взяття Бахмуту для росіян - це контроль над замінованими руїнами їхнього ж власного кладовища, де поховано зараз біля 70 тисяч кацапів. Приблизно співставно з довоєнним населенням міста. Дим, чорні руїни і трипний сморід їхніх побратимів. І жодної вцілілої інфраструктури, жодних військових бенефітів. Пил попіл та власну смерть отримали кацапи.
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Про що аналіз? Перемогу за 11 місяців протистояння? Бахмут тримається, навіть якщо один будинок залишиться, а підводити крах наступу під успіх орків який аналітик на це спроможний. Бахмут чітко показав,що ні найманці ні діюча армія ворога не взмозі повноцінно протистояти ЗСУ.
  • Alex Tom
    Я, звісно, не стратег, але я вважаю, що Бахмут виконав своє завдання. Півроку кацапня гнала сюди все краще, що мала, 70 тисяч кацапів або в землі, або на милицях. Якщо навіть кацапи повністю візьмуть Бахмут, це буде піррова перемога. Наснаги нашим хлопцям! Попереду ще багато роботи.
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