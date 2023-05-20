Добровольчий штурмовий батальйон "Скала" отримав партію універсальних дронів з кілограмом вибухівки на кожному
Кожен дрон окрім кілограму вибухівки несе окупантам "вибухове послання" від українців, які збирали кошти на безпілотники. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Української команди", інформує Цензор.НЕТ.
"Відправили на передову ще одну партію дронів-камікадзе з вашими вибуховими посланнями окупантам та кілограмом вибухівки на кожному. Універсальні безпілотники передали бійцям зведеного підрозділу "Скала", які б’ють орків на Донеччині. Ці дрони обладнані камерами, які передають відео в режимі реального часу. Тож наші бійці можуть бачити все, що відбувається на позиціях орків. А крім того, ці безпілотники обладнані додатковими системами скиду. І точно доставлять ворогу вибухівку разом з вашими побажаннями", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.
Дрони з цієї партії несуть окупантам такі послання від українців: "За вбитих охтирчан! Павло", "За розстріляного орками Олексія! Від брата", "На помсту за сльози матерів!", "Тримайте квиток у пекло! Світлана" та інші.
"Друзі, наш збір продовжується. Донатьте! Пишіть в коментарях ваші вибухові побажання ворогу. Доставимо точно за адресою!" - наголосили у волонтерському штабі.
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