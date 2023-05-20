Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про офіційний візит до Японії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - написав Зеленський.
Більше подробиць щодо зустрічей Зеленського у рамках саміту G7 наразі не відомо.
Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За даними видання Kyodo, Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою.
ФОТО: ЕРА та ОП