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Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про офіційний візит до Японії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - написав Зеленський.

Більше подробиць щодо зустрічей Зеленського у рамках саміту G7 наразі не відомо.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За даними видання Kyodo, Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський полетить на саміт G7 до Японії (оновлено)

Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 01
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 02
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 03
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 04
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 05
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 06

ФОТО: ЕРА та ОП

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Топ коментарі

  • belge
    Вова, нахера ты на официальные встречи в зелёную одежду наряжаешься? От кого ты там маскируешься? Тогда уже и каску одевай. И бронежилет.
  • Valery Mazepa
    Послухай, ти, зашифрований бот, якщо ти думаеш, що Великий Український народ коли - небудь втомиться вбивати своїх ворогів, ти, враже, сильно помиляєшся. Не дождетесь, тварюки, руки геть від нашої Землі! Слава Україні!!! Героям Слава!! Смерть ворогам!!!!
  • Лариса Немезида 84cd6552
    Дуже прикро що героїчний український народ на світовій арені представляє ЗЕлена гнида,зрадник,
    ворюга, більше того цей викидиш наполеона вважає що міжнародна повага до України це його особиста заслуга.
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