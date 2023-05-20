Час вторгнення ми дізнались о 15:00 23 лютого. Я заїхав по дружину, забрав у свій кабінет, - Буданов
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю журналістові Дмитрові Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія протягом двох тижнів змінювала дату вторгнення.
"23 лютого після обіду я забрав дружину. Ми заселилися в мій кабінет, знаючи, що наступного дня почнуться всі події", - сказав Буданов.
За його словами, остаточну інформацію про напад о 4-й ранку 24 лютого Україна отримала приблизно о 15.00 23 лютого.
"Близько 15-ї години 23 лютого ми отримали інформацію, що завтра о 4-й ранку воно (повномасштабне вторгнення. - Ред.) має починатися. 23 лютого вночі були викликані наші спецпідрозділи, вони озброїлися та чекали на виїзд до Гостомеля. О 4-й ранку вони відбули по своїх місцях", - розповів він.
Буданов наголосив, що важливо було затримати висадку російського десанту на аеродромі в Гостомелі. Саме це, за його словами, не дало росіянам захопити Київ.