У росіян був план захопити аеродром "Гостомель". Вони не вірили, що буде спротив, - Буданов

Висадка десанту в Гостомелі була єдиним планом росіян із захоплення Києва.

Про це керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Весь план росіян був - стрімка висадка посадковим способом (на аеродром Гостомель. - Ред.) і звідти йти. Це був взагалі єдиний план", - зазначив Буданов.

Він додав, що цілий день 24 лютого 2022 року росіяни намагалися висадити там десант і щиро вірили, що їм це вдасться.

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"По-перше, вони не вірили, що тут буде спротив узагалі, по-друге, вони вірили, що стрімко висадяться, і літак за літаком будуть вивантажувати підрозділи, які одразу будуть входити в Київ", - сказав очільник ГУР.

За його словами, не останню роль в цьому зіграла і та інформація, яку розповсюджувала наша розвідка.

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"Та, в яку вони хотіли вірити, вона все ж таки взяла гору. Чому говорили, що росіяни тупі, не вірили, що все ж таки буде війна: вони не взяли з собою паливозаправники, у них танки зупинялися, не було підвозу припасів, харчів, це все правда. Але ж правда все-таки інакша - їм треба було створити картинку масованого наступу і безальтернативності здачі. І для створення картинки входження цих колон. Так воно було. Ніхто не сподівався воювати, як у Маріуполі. Варіантів таких не було. Вони вірили, що ніхто не зможе створити їм серйозну протидію, і вони зайдуть в урядовий квартал, змінять керівництво. Оскільки, на їхню думку, керівництво держави на цей час мало б кудись утекти, якщо ні - вони його знищили б", - розповів Буданов.

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