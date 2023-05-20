Португалія підтримуватиме Україну, скільки необхідно, - глава МЗС Кравіньо

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо запевнив у підтримці України в боротьбі з російською агресією стільки, скільки це буде необхідно.

Про це Кравіньо заявив на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, доти, доки Україна потребує нас. Ми будемо підтримувати Україну на двосторонньому рівні, а також у контексті ЄС, ООН, на всіх відповідних платформах", - сказав він.

Крім того, міністри обговорили зусилля щодо підтримки з боку Португалії у сфері реконструкції шкіл у Житомирській області.

"Ми організовуємо конференцію з Україною та Естонією, яка також зобов'язалася допомогти у відновленні цього регіону. Конференція відбудеться в липні на тему нашої спільної роботи з місцевою владою", - сказав Кравіньо.

Також він повідомив, що обговорив із Кулебою те, як "Португалія може бути мостом для України, щоб досягти інших країн". Зокрема, Кравіньо наголосив на близьких відносинах Португалії з багатьма африканськими країнами та державами Латинської Америки.

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"Ми завжди говоримо з колегами про Україну, допомагаємо пояснити ситуацію тим, хто живе далі і має менш глибоке розуміння ситуації. І, я думаю, це корисна участь, яку ми раді продовжити", - наголосив міністр.