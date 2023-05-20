Китай готовий взаємодіяти з Польщею для врегулювання "української кризи", - спецпосланець Пекіна Хуей

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей, перебуваючи у Варшаві, заявив, що Китай готовий взаємодіяти з Польщею для пошуку політичного врегулювання "кризи в Україні".

Про це, як повідомляє МЗС КНР, він сказав під час переговорів із заступником міністра закордонних справ Польщі Войцехом Гервелєм, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Польща є близьким сусідом України і важливою країною Центральної та Східної Європи. Китай надає важливого значення ролі Польщі в регіональних справах і готовий підтримувати комунікацію з Польщею щодо політичного врегулювання української кризи та підтримувати створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки", - сказав Лі.

Читайте: ПВК "Вагнер" купив у Китаї тисячі шоломів для найманців в обхід санкцій, - Financial Times

Він зазначив, що "ескалація і затягування української кризи не в інтересах усіх сторін і Китай сподівається на якнайшвидше припинення бойових дій та можливість відновити мирні переговори".

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і зводиться до просування миру та переговорів. На основі документа "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні" (мирний план Пекіна з 12-ти пунктів - ред.) Китай готовий зміцнювати діалог і обміни з усіма сторонами… та накопичувати консенсус і закласти міцну основу для припинення вогню і припинення війни", - заявив спецпредставник Пекіна.

Також читайте: Україна, а не третя сторона, вирішуватиме, як і коли припинити війну, - Держдеп США про роль Китаю як посередника

Гервель, зі свого боку, сказав, що польська сторона високо оцінює конструктивну роль Китаю в міжнародних справах як постійного члена Ради Безпеки ООН та очікує, що Китай продовжить відігравати позитивну роль в українському питанні, щоб сприяти якнайшвидшій деескалації та відновленню миру.

Водночас дипломатичне відомство Китаю не надало інформації про те, що заявив польський дипломат стосовно передумов для переговорів, зокрема, про виведення російських окупаційних військ та відновлення територіальної цілісності України.

Також читайте: Спецпредставник Китаю Лі Хуей: Всі сторони мають створити умови для мирних переговорів