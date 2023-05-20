Унаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлено 5 населених пунктів, - Міненерго

У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів, без світла залишилися 5,3 тис. споживачів.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Триває терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.



Через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині. Наразі переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи.

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На Миколаївщині через несприятливі погодні умови знеструмлено 6 населених пунктів, більше тисячі споживачів без світла. Тривають відновлювальні роботи.

Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.



Крім того повідомляється, що сьогоднішній обстріл не пошкодив енергетичну інфраструктуру: "Уночі ворог завдав чергового масованого удару дронами по північних областях країни, зокрема Київщині. Пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано".

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