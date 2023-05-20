Вже є позитивні сигнали щодо отримання сучасної бойової авіації, - Ігнат

Українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки, що дозволить пілотам Повітряних сил ще ефективніше виконувати бойові завдання.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Почнемо з наших льотчиків, які і цієї ночі, і за попередню добу продовжують завдавати удари по противнику, по його радіолокаційних станціях, по засобах протиповітряної оборони, по угрупованнях військ, які на східному напрямку продовжують вести і атакувальні, і оборонні дії. До 30 літаковильотів на вогневе ураження, на винищувальне прикриття здійснили льотчики за минулу і вже у поточній добі. Це загалом", - зазначив речник.

За його словами, останнім часом з’явилось сподівання на те, що українські пілоти отримають сучасну бойову авіацію від партнерів.

"Вже є позитивні сигнали щодо того, що радянська техніка може скоро піти в історію, і з’явиться у нас сучасний літак, на який вони залюбки пересядуть. І це їх ще більше надихає. Тому що, якщо навіть такій техніці вони дають такий результат, то що буде, коли з’явиться літак, про який ми всі мріємо?", - наголосив Юрій Ігнат.

Він додав, що заяви про нібито застарілість авіації, яку може отримати Україна від союзників, є інформаційним вкидом російської сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія буде навчати українських льотчиків і відкрита для обговорення передачі F-16, - в.о. міністра оборони Поульсен

"Хочу попередити, що на болотах, в інформаційних помийках будуть волати, що це літак застарілий, нічого не допоможе, то про (зенітно-ракетний комплекс — ред.) Patriot вони так само говорили. Тому очікуємо якомога швидше", - зауважив посадовець.