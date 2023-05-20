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Росія останні 2 тижні бреше про нібито загибель Залужного. Це не просто фейк, - Маляр

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Росія останні 2 тижні бреше про нібито загибель Залужного. Це не просто фейк, - Маляр
Росія протягом останніх двох тижнів поширює фейки про нібито загибель низки українських командувачів, зокрема й Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ця дезінформація може мати одне пояснення.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Саме минулі два тижні ми спостерігали три такі новини. Це було щодо Танцюри (Командувача сил ТрО), це було щодо генерала Сирського (Командувача Сухопутних військ і Східного фронту) і щодо Залужного. З одного боку, це можна сприймати як фейк, бо немає ніякої проблеми подзвонити і пересвідчитись, що все нормально і людина жива", - зазначила Маляр.

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Проте вона радить дивитися на цю проблему глибше.

"Це не просто фейк. Дуже часто це фальстарт - коли вони вже щось задумали, в них вже є певні цілі і вони просто наперед повідомляють результати, можливо, щоб звітувати "наверх" чи щоб аналізувати нас", - сказала Маляр.

У Міноборони не мають сумнівів у бажанні ворога знищити українське військово-політичне керівництво.

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"Про замахи на нашого президента вже говорили, але треба розуміти, що є загроза життю й для нашого військового керівництва. Справді, росіяни відпрацьовують пересування. Якщо хтось думає, що наші командувачі десь сидять у безпечних місцях - це не так, вони під особистою загрозою завжди знаходяться", - сказала Маляр.

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Топ коментарі

  • Владимир Ермоленко 8e02c3d7
    Шмаркля й Дерьмак були б дуже задоволені.
  • Прощай немытая раССея
  • kelt kant
    про намагання москальської мерзоти вчинити замахи на керівництво ЗСУ та ТРО вірю, бо саме вони та добровольці втримали державу після "шашличків" 24.02.22. А про ніби-то "замахи" на зе-лупу просто смішно чути маячню, бо він кацапам потрібен тут, живий та неушкоджений, бо саме він готував разом зі своєю промоскальською шоблою країну до здачі москалям, а коли "взять за трі дня" Україну не вийшло, зе-шобла перевзулася в "патріотів" та тепер нищить країну зсередини - дискредитує на зовнішньополітичному рівні, призначаючи то провокатора Мельника то хвойду послами, ніщить ледь жевріючу економіку, добиваючи бізнес руками Гетьманцева, кидає за грати наших розвідників та волонтерів... Поки слуги ворога на керівних постах, наша Перемога буде постійно "не на часі", а фейків та брехні з ОП буде все більше...
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