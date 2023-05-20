Головну роль у рішенні про постачання Україні F-16 відіграв Блінкен, - The Washington Post
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише видання The Washington Post за даними джерел.
Співрозмовники видання також розповіли, що Блінкен відіграв аналогічну роль узимку, коли Німеччина не наважувалася надати Києву свої танки. Видання пише, що саме держсекретар переконав Білий дім розпочати процес передачі американських танків "Абрамс", попри опір Пентагону. Згодом це дозволило європейським союзникам приєднатися до постачання.
Крім того, за словами джерел, згода Білого дому на передачу Києву винищувачів F-16 – результат тиску союзників по НАТО, Конгресу США та особисто президента України Володимира Зеленського.
Президент США Джо Байден довго не погоджувався передавати Україні американські винищувачі. Крім того, через позицію Вашингтона європейські країни не могли навіть тренувати українських пілотів на F-16.
Водночас видання зазначає, що терміни постачання бойових літаків можуть бути не такими швидкими, як очікує Україна. Потенційним постачальникам, таким як Нідерланди, Данія, Норвегія та Польща, потрібний час для перевірки своїх арсеналів, а також ресурсів для проведення навчання льотчиків.