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Річниця наказу про вихід із "Азовсталі": у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 20 травня, через рік після наказу про вихід із "Азовсталі" Маріупольського гарнізону, у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники ходи зібралися в парку ім.Т.Г. Шевченка, звідки організованою колоною вирушили до Майдану Незалежності. Тут родичі та знайомі полонених бійців закликали владу сприяти якомога швидшому звільненню з полону захисників "Азовсталі".

Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 01
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 45


Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 03
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 04
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 05
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 06
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 07
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 08
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 09
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 10
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 11
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 12
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 13
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 14
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 15
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 16
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 17
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 18
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 19
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 20
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 21
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 22
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 23
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 24

Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 25
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 26
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 27
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 28
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 29
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 30
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 31
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 32
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 33
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 34
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 35
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 36
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 37
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 38
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 39
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 40
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 41
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 42
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 43
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 44
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 45
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 46
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 47
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 48

Також читайте: Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва

У ході також взяли участь представники Коордиційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також визволені з полону воїни.

Наприкінці акції учасники ходи вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Організувала ходу патронатна служба "Азову".

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук 

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