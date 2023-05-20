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Верховний Суд скасував вирок волонтеру, якого посадили за "незаконне" зберігання зброї ТрО в перші дні великого вторгнення

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Верховний Суд скасував вирок волонтеру, якого посадили за "незаконне" зберігання зброї ТрО в перші дні великого вторгнення
Волонтера засудили до 3 років за ґратами за те, що він в перші дні повномасштабного вторгнення Росії зберігав у себе отримані від військових зброю та боєприпаси. Верховний Суд скасував вирок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на рішення суду.

Суд першої інстанції присудив чоловіку три роки ув’язнення за те, що під час обшуку у нього вдома наприкінці березня 2022 року знайшли два автомати "АК-74", набої та гранати.

Чоловік казав, що є волонтером, і цю зброю отримав на блок-посту від представників тероборони. Суд першої інстанції це не врахував, так само, як і апеляційний суд.

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А от Верховний суд наголосив: якщо це дійсно так, дії чоловіка слід розцінювати як крайню необхідність. Тоді вони не є кримінальним правопорушенням.

Справу відправили на новий розгляд.

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    суд першої інстанціі- в окопи ..без зброї з кодексом прибитим до голови
  • Volodumur Vilnuj
    і АПЕЛЯЦІЙНИЙ теж на фронт падлюк
  • Володимир Дмитрович e6e0fd85
    Обов'язково, З ВІДШКОДУВАННЯМ витрат на його утримання, витрат на розгляд справи в апеляційній та касаційній інстанціях.
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