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Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони, - Федоров про перші результати роботи кластера Brave1

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Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони, - Федоров про перші результати роботи кластера Brave1
Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони.

Про це свідчать перші результати роботи defense-tech кластера Brave1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. 

За його словами, за три тижні після запуску кластера отримали більше 120 ідей від інженерів, які стануть game-changer на фронті.

Він також публікує кілька прикладів:

- Важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей. Стійкий до дії РЕБ на всіх каналах.

- Дистанційно керований бойовий модуль. Допоможе формувати потужні лінії оборони. Встановлюється на блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях у зоні міської забудови, полі тощо.

- Комплект, який спрощує використання систем супутникового зв’язку. Забезпечує компактність, мобільність. А ще - його можна встановити просто на даху автівки.

- Універсальний детонаційний радіомодуль. Стійкий до РЕБ супротивника. Модулі пристрою працюють і як передатчик, і як приймач, тобто є 100% взаємозамінними.

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"Команда працює 24/7, щоб зібрати й передати на експертизу Силам оборони якомога більше якісних і ефективних рішень українських розробників, які потрібні на фронті просто зараз. Подавайте ваші проєкти через Brave1, щоб разом наблизити перемогу й зробити Україну №1 у сфері defense-tech у світі", - резюмує Федоров.

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Топ коментарі

  • Ahmad silos
    Йшов 2-й рік війни. московія промислово виробляє недорогі та ефективні дрони у великих кількостях (Ланцет).
    В Україні, "20 розробок мають потенціал", і все. Зате є купа ідіотів які розповідають що у кацапів руки з дупи і взагалі все іржаве з музеїв.
  • Володимир Павлович
    У свій час були розроблені і ракети, і гармати. І все це профукане з легкістю ідіота (чи зрадника). Тепер: інженери, присилайте свої пропозиції і розробки кудись-комусь і ми спитаємо у військових - чи воно потрібне. А якщо щось загубиться і з'явиться у москалів, так то вони паскуди украли хакнувши вказаний ресурс.
  • superdexter sidorov
    Боевой робот с двумя пулеметами 12,7 мм для охраны яиц и другой еды. Специально для Офиса МО.
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