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Лідери "азовців" у Туреччині перебувають на закритому режимному об’єкті, - дружина "Редіса" Прокопенко

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Лідери "азовців" у Туреччині перебувають на закритому режимному об’єкті, - дружина "Редіса" Прокопенко
Керівний склад маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України "Азов" перебуває на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

Про це дружина голови бригади НГУ "Азов" Катерина Прокопенко розповіла в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, "твій чоловік - на курорті". Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі", - розповіла вона.

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Катерина Прокопенко зазначила, що "азовці" в Туреччині мають певний режим, розклад, регламентовані телефонні дзвінки.

"Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі", - наголосила вона.

Прокопенко також зауважила, що керівний склад "Азову" в Туреччині володіє поточною інформацією про російсько-українську війну.

Вона також розповіла, що керівники "Азову" відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це "чоловічою військовою солідарністю" - вони хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.

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Катерина висловила сподівання, що офіцерів повернуть в Україну найближчим часом.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них - командири захисників "Азовсталі". П’ятеро "азовців" перебувають відтоді в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. Росії в рамках того обміну повернули Віктора Медведчука і 55 окупантів.

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Це Зеля їх туда сховав. Бо боїться їх. Давно нема такого явища в міжнароднем праві.
  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Це Монастирський та Буданов на фото?
    І хто це так домовлявся, що хлопці не можуть навіть навчати та передавати свій досвід. Вже не кажучи про те що - якщо війна буде йти ще 9 років - то вони (за тими домовленостями із терористами) під тим арештом залишаться на весь той час??? А може то не московські забаганки, а єрмаківські?
  • Gozzalik salonu
    Пора в Украину возвращать
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