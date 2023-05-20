У Грузії біля готелю, де нібито перебуває донька Лаврова, стались сутички, є затримані

Під готелем Kvareli Lake Resort у грузинській Кахетії, де нібито поселилась Катерина Винокурова – донька міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, стались сутички між протестувальниками й поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

Протест під готелем почався близько 11-ї ранку (10:00 за Києвом), у ньому беруть участь активісти й опозиційні політики. Вони скандували "Росіянам у Грузії немає місця!" й кидали яйця в мікроавтобуси, що виїхали з готелю.

Присутні вимагали, щоб російські громадяни негайно покинули територію готелю.

Через певний час правоохоронці, що зібрались біля протестувальників, почали їх арештовувати. За даними "Радіо Свобода", станом на зараз затримано близько двадцяти людей, зокрема членів опозиційних партій "Дроа" та "Єдиний національний рух".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії після відновлення авіасполучення з РФ почалися протести біля парламенту

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтверило затримання 16 людей на акції протесту під готелем у Кахетії, пише Interpressnews. Їх затримали в адміністративному порядку, уточнює відомство.

Затриманих, за даними ЗМІ, забрали до найближчих поліцейських відділків на допит.

Нагадаємо, як повідомив опозиційний телеканал Mtavari, донька міністра закордонних справ Росії Катерина Винокурова (Лаврова) приїхала в Грузію для участі у весіллі брата свого чоловіка, російського підприємця Олександра Винокурова.

У готелі Kvareli Lake Resort присутність Лаврової чи родичів голови МЗС Росії спростували.

Зазначимо, що члени сім'ї глави МЗС РФ Сергія Лаврова, як і він сам, занесені до санкційних списків Заходу. Це означає, що їм забороняється в’їзд до цих країн.

Також читайте: У Грузії приземлився перший російський літак після чотирирічної перерви, біля аеропорту – протести. ВIДЕО