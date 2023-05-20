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МЗС Польщі заявило, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України Зварич відповів

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МЗС Польщі заявило, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України Зварич відповів
У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що президент Володимир Зеленський має вибачитися перед польським народом за Волинську трагедію, що сталася під час Другої світової війни. Посол України відповів: нав’язувати президенту України, що він має сказати, неприйнятно.

Про те, що Зеленський нібито має перепросити перед Польщею за Волинську трагедію, заявив в інтерв'ю Onet представник польського МЗС Лукаш Ясіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На тлі роковин 80-річчя Волинської трагедії спікера польського МЗС запитали, чого він чекає від України.

Ясіна зазначив, що для нього це особиста тема, бо він виріс серед людей, які втікли з Волині.

"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще є нерозуміння, наскільки це важливе питання для поляків на даний момент", - заявив речник МЗС Польщі.

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Він припустив, що, можливо, для українців Волинська трагедія важить менше, ніж для поляків, і висловив сподівання, що 80-річниця змінить ситуацію.

На запитання про те, чи має Зеленський вибачитися за Волинь, Ясіна відповів: "Українська держава цього не зробила, але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності за Україну".

Він наголосив, що формат вибачень добре працює у польсько-українських відносинах. Його запитали, що саме, на його думку, має сказати президент України.

"Вибачте, будь ласка, просимо вибачення. Ця формула дуже добре працює у разі польсько-українських відносин, і її поки що не вистачає. Ми, поляки, як польська держава, взяли на себе відповідальність за злочини, вчинені нашою державою проти українців. З боку України такої відповідальності немає, хоча багато що змінилося на краще, наприклад торішні жести, але все ж таки на рівні посла Василя Зварича", - сказав представник МЗС Польщі.

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Посол України в Польщі Василь Зварич у відповідь закликав у твіттері до поваги та виваженості у висловлюваннях.

"Будь-яка спроба нав'язати президенту України чи Україні те, що ми повинні сказати про наше спільне минуле, неприйнятна й прикра. Ми пам'ятаємо історію та закликаємо до поваги та виваженості у висловлюваннях, особливо у тяжкій реальності геноцидної російської агресії", - написав посол України.

Він нагадав про християнську формулу істинного примирення.

"Тим більше, що відома формула істинного примирення в українсько-польських відносинах, яку прийняли ієрархи наших Церков, звучить так: "Прощаємо і просимо вибачення", - написав Зварич.

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Нагадаємо, Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") - взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих.

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Топ коментарі

  • Nestor Nen
    Вони за вирізані українські села хай вибачаться спочатку
  • Андрій Саган
    Після того як поляки вибачаться що робили етнічні чистки українскього населення на заході України
  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Якщо й мають бути якісь вибачення, то це мають бути взаємні вибачення, та домовленість про те що більше ніхто не буде притягати далеку історію за для отримання дешевих політичних дивідендів.
    Наші країни більше не воюють між собою. Минулим мають займатися історики, а не політики.
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