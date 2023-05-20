МЗС Польщі заявило, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України Зварич відповів

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що президент Володимир Зеленський має вибачитися перед польським народом за Волинську трагедію, що сталася під час Другої світової війни. Посол України відповів: нав’язувати президенту України, що він має сказати, неприйнятно.

Про те, що Зеленський нібито має перепросити перед Польщею за Волинську трагедію, заявив в інтерв'ю Onet представник польського МЗС Лукаш Ясіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На тлі роковин 80-річчя Волинської трагедії спікера польського МЗС запитали, чого він чекає від України.

Ясіна зазначив, що для нього це особиста тема, бо він виріс серед людей, які втікли з Волині.

"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще є нерозуміння, наскільки це важливе питання для поляків на даний момент", - заявив речник МЗС Польщі.

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Він припустив, що, можливо, для українців Волинська трагедія важить менше, ніж для поляків, і висловив сподівання, що 80-річниця змінить ситуацію.

На запитання про те, чи має Зеленський вибачитися за Волинь, Ясіна відповів: "Українська держава цього не зробила, але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності за Україну".

Він наголосив, що формат вибачень добре працює у польсько-українських відносинах. Його запитали, що саме, на його думку, має сказати президент України.

"Вибачте, будь ласка, просимо вибачення. Ця формула дуже добре працює у разі польсько-українських відносин, і її поки що не вистачає. Ми, поляки, як польська держава, взяли на себе відповідальність за злочини, вчинені нашою державою проти українців. З боку України такої відповідальності немає, хоча багато що змінилося на краще, наприклад торішні жести, але все ж таки на рівні посла Василя Зварича", - сказав представник МЗС Польщі.

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Посол України в Польщі Василь Зварич у відповідь закликав у твіттері до поваги та виваженості у висловлюваннях.

"Будь-яка спроба нав'язати президенту України чи Україні те, що ми повинні сказати про наше спільне минуле, неприйнятна й прикра. Ми пам'ятаємо історію та закликаємо до поваги та виваженості у висловлюваннях, особливо у тяжкій реальності геноцидної російської агресії", - написав посол України.

Він нагадав про християнську формулу істинного примирення.

"Тим більше, що відома формула істинного примирення в українсько-польських відносинах, яку прийняли ієрархи наших Церков, звучить так: "Прощаємо і просимо вибачення", - написав Зварич.

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Нагадаємо, Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") - взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих.