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Бахмут лишається епіцентром боїв. Ворог підтягує туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, - Череватий

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Бахмут лишається епіцентром боїв. Ворог підтягує туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, - Череватий
На сході України тривають запеклі бойові дії. Українські військові продовжують стримувати штурми окупантів, а епіцентром боїв залишається Бахмут.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватийв ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Бахмут залишається головною, авторитетною ціллю для агресора. Він, крім угруповування "Вагнера", підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи", - зазначив речник.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупантів вбитими та 156 отримали поранення.

Крім того, українські військові за добу знищили у районі Бахмута кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів з боєприпасами та збили 5 безпілотників.

Також Череватий зазначив, що бої тривають на Лиманському напрямку. Останніми днями окупанти на цій ділянці фронту ослабили штурми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за добу на Бахмутському напрямку просунулись від 150 до 1700 метрів, - Череватий

"Вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимансько-Куп'янському напрямку, останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Цієї доби вони намагалися у районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили", - наголосив Череватий.

Топ коментарі

  • Вячеслав Шатров
    по поводу дня авиции расии 13-го мая
    в Брянской области по группе ЛА, несущей планирующие бомбы для нанесения ударов по Украине, не заходя в наше воздушное пространство, влупили наши с МИГ-29 ракетами AIM-120 AMRAAM.
    Ракета атакует на встречном курсе и взрывается перед целью. У экипажа шансов выжить нет.
    13-го мая все цели были уничтожены
    Всем кацапским летчикам самолетов и вертолетов на расстоянии 70 км от нашей границы здоровья и хорошего настроения! Вы даже не сможете катапультироваться, мы вас всех убьем, как этих 13-го мая.
    Стратегические бомбардировщики, которые стреляют крылатыми ракетами по нам, мы тоже уничтожим всех, не сомневайтесь, работа идет
    Слава Украине!
  • Павло Бубенко 9e42f340
    За півтора роки війни я жодного разу не бачив, щоб військове аналітичне агентсво deepstate подавало невірну інформацію на своїх мапах про перебіг подій на лінії зіткнення! Жодного! Так от, якщо подивитися на сьогоднішню мапу - то місто Бахмут повністю зафарбоване у червоний колір! А це означає одне - він увесь захоплений рашистами! На флангах так, є просування наших військ, але ж то фланги, і аж ніяк не сам Бахмут...
  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Ключову роль у війні грає виконує піхота. Давлять кацапи своєю численністю, то є безперечний факт. Треба знаходити якісь нестандартні стратегічні рішення, бо буде біда, контрнаступ так і не розпочався. Чого чекаємо, літаків ?
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