США передадуть Україні F-16 за умови, що вони не будуть використовуватися для ударів по території РФ, - Салліван

США можуть надати Україні бойові літаки, F-16 за умови, що Збройні сили України не будуть використовувати їх для ударів по території РФ.

Про це повідомляє сайт Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив: українці постійно заявляли, що готові на такі умови. І, мовляв, у США вже бачили, що Україна цього дотримувалася, користуючись західною зброєю.

"Отже, усі можливості, які Сполучені Штати надавали Україні, базуються на тому, що Сполучені Штати не дозволяють та не підтримують удари на території Росії. Це також стосуватиметься надання F-16 будь-якою стороною", - сказав він.

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Також Салліван повідомив, що після ухвалення рішення про надання Україні винищувачів F-16 США та союзники працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить та скільки.

"Ми виконали те, що обіцяли. Ми дали Україні те, що їй потрібно, на підставі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими. І тепер ми перейшли до дискусій щодо вдосконалення українських військово-повітряних сил як частини нашого довгострокового зобов’язання щодо самооборони України", – наголосив Салліван.