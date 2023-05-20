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На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки

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На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки
На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 20 травня, у суботу, повідомили в facebook поліції Київської області.

Зазначається, що сексуальне та фізичне насильство над 11-річною дівчинкою вчинили в одному із сіл Фастівського району Київщини. Підлітки запросили потерпілу в гості, вживали спиртне, а потім вдалися до насильства над дитиною.

"Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчинив насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць. 19 травня дитина розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції", - йдеться в дописі.

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На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки 01
На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки 02

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Як зазначили в Офісі Генпрокурора, після знущань вони заборонили дівчині повідомляти кому-небудь про те, що з нею трапилося. Погрожували їй вчиненням аналогічних дій.

Повідомляється, що правоохоронці провели невідкладний обшук та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини. Поліцейські затримали всіх зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу.

За фактом зґвалтування слідчі Фастівського управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 ККУ. Фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Топ коментарі

  • Бабах Бабахович
    Моя б воля-гвалтівнику відрізати яйця з членом,а шлюх ,які тримали дитину каструвати і переламати коліна.
  • Чайка Київ
    "Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку"
    Цього скотства не зупинити, якщо не оприлюднювати ПІБ цих потвор з незаретушованими мордами.
    Хотіли слави, хай разом з ріднею і отримають.
  • VOLVO XC 70
    украиски вагнерятки... не удивлен сам как адвокат по назначению попал в защитув 2000 годах к подонку 19 лет инициатором насилия выступила одноклассница жертвы... девчонку заманули в квартиру и насиловало ее 8 человек ******** 19 лет, а у него сожительница на 7 месяце малолетка!!!!!! беременная была....а девчонки 5 человек и один пацан лет 16 и второй 17 лет..Жертве- ребенку девственнице- что было также поводом для группового насиляи и зависть все пацанки насильницы утратили целомудрие еще в раннеем детстве причина- семейно компанейские истории... вот им бошку от зависти-- что девка в 9 классе еще не женщина и снесло также... тема мщения была-- жертва посмела в руки взять гребешок!!!!!!!!!!! одной из девчонок-- которая была типа проживала в квартире -где было насилие и длилось порядка 6-10 часов... девчонке суки порвали все что можно ПАРДОН... в ход шли скалки каталки бутылки ершики пальцы какие то игрушки короче порвали везде и всюду и работы там было всем ... и гинекология и проктология и психиатрам... и да приехал папаня подонка и отказался от моих услуг как защитника.... я то перекрестился на радостях.. ибо сам хотел падлу задушить на допросе...
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