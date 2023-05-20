Наступного тижня відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн", - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про проведення наступного тижня чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи формування так званої коаліції винищувачів, яка забезпечить навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, Резніков підкреслив, що зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони залишається пріоритетом України.

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"Наші повітряні аси не менш майстерні, ніж українські екіпажі Patriot’ів, Iris’ів чи NASAMS’ів. Впевнений, що вони зроблять свою роботу на найвищому рівні. Хочу звернутися до усіх громадян України. Рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків – це важливий етап, але не кінець шляху. Знадобиться час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння. Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи – від ПЗРК то потужних батарей - та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн наступного тижня. Тримаймо стрій. Перемога буде", - наголосив Резніков.