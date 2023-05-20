Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.