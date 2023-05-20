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Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

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Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7
Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.

Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента України.

Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН.

Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.

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Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так оте ''тіло'' в голові війну вже закінчило.
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Можете мене забанити,але либа цього в тілі чиновника не до ситуації. Чи йому таки не болить,що кинув країну в руїни, біль, смерть, горе....
  • Йцу Кенг 07b0c614
    tZE inform @tZEinform 8 ч
    Зеленський з Японії: "Сьогодні мир стане ближчим"

    А перемога ?
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