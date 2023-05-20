Україна сподівається отримати перші F-16 вже восени, - The Washington Post

Україна сподівається отримати багатоцільові винищувачі F-16 восени 2023 року.

Про це повідомив радник Міноборони Юрій Сак у розрахованому на західну аудиторію коментарі для Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо ми всі докладемо всіх зусиль... і рішення прийматимуться швидко, я вважаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, що літають у повітряному просторі України", – сказав Сак.

У WP підкреслили "запаморочливу швидкість", з якою приймаються рішення щодо постачання західних літаків Україні.

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Повідомляється, що США мають понад 1000 винищувачів F-16 та приблизно стільки ж було продано союзникам й партнерам по всьому світу.

У WP зазначають, що рішення постачити Києву західні винищувачі відбувається на тлі побоювань, що контрнаступ України може не завдати такого нищівного удару російським окупантам, на який багато хто сподівався.

"Незважаючи на мужній опір України взимку та навесні, багато офіційних осіб у Вашингтоні та західних столицях стурбовані тим, що війна продовжиться цього року і, можливо, надалі", – йдеться у статті.

Нагадаємо, 16 травня Сак заявив, що Україна хоче одержати від 40 до 50 винищувачів F-16 від західних партнерів.