Президент Бразилії Лула да Сілва хоче зустрітися із Зеленським у Японії, - Sky News

Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва повідомив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським під час перебування в Хіросімі.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерело в адміністрації Президента Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, що до саміту існували деякі припущення, що бразильський лідер може не зустрітися із Зеленським в кулуарах саміту G7.

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Раніше Лула закликав до припинення вогню в Україні, водночас він відмовився надати Україні зброю, робив заяви, де покладав на Україну певну провину за вторгнення Росії, і заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.

Як повідомлялося, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про своє бажання виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Москвою.