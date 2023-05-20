Кум Єрмака Тищенко звинуватив голову "Слуги народу" Шуляк: "Партія перестала бути президентською". ФОТО

Виключений зі "Слуги народу" нардеп Микола Тищенко, який раніше очолював Київську та Закарпатську парторганізації "СН", розкритикував голову партії Олену Шуляк за вбрання, в якому вона приїхала до будинку, що постраждав унаслідок ракетного обстрілу. З його слів, вона досить часто вдягає дороге вбрання та аксесуари. Варто зазначити, що Тищенко є кумом та довіреною особою Андрія Єрмака, голови ОП, і його критика керівництва "СН", очевидно, є спланованою атакою голови ОП.

Про це Тищенко написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Світлий костюм, туфлі та Cartier — голова партії СН приїхала зробити фото на розвалинах будинку після ракетного обстрілу.

Щоразу здається, що гірше вже не може бути — проте Олена Шуляк вміє пробивати дно знов і знов. То відкриття мосту з Кирилом Тимошенком, Олена в руках із сумкою Hermes за 25 тис. євро, то притягне до парламентської зали свій зашкварний законопроєкт під ОПЗЖ та всім розповість, що він "президентський", щоб зібрати собі голоси, то сережки Van Cleef & Arpels Alhambra за 4500€, то тепер новий білосніжний лук, як сьогодні.

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Слава Богу, що я більше не маю жодного стосунку до цієй партії. Адже з такою головою вона давно перестала бути Президентською.

Відео нижче мені надіслав мій друг, чия квартира сьогодні вночі була знищена російським шахедом. А Олена Шуляк приїхала в своїх коштовних туфельках на шпильці та білому костюмі.

Що тут сказати. Між звичайними людьми і Оленою — безодня. Та і не дивно, адже її народ не обирав, вона пройшла просто за списком під протеже", - розповів Тищенко.

Нагадаємо, 26 січня 2023 року посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом "Слуги народу" Миколою Тищенком. Пізніше Давид Арахамія повідомив, що в СН ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії "Слуга народу". Згодом стало відомо, що нардепа Тищенка виключили з політсили. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв нардепа у відрядження до Таїланду і жодних документів щодо цього не підписував. За даними ЗМІ, Тищенко перетнув кордон із Польщею ще 24 січня.