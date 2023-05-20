Нові санкції ЄС проти Росії стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема і з Китаю, - фон дер Ляєн
Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому мовнику ZDF, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Голова Єврокомісії підкреслила, що ЄС серйозно налаштований покласти край ухиленню від санкцій з боку Росії.
"І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни", – зазначила вона.
За словами фон дер Ляєн, із-поміж цих компаній "близько восьми" зареєстровані в Китаї.
"Це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", – додала посадовиця.
Як відомо, в межах проєкту наступного, одинадцятого пакета санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.