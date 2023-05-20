У Міжнародному кримінальному суді обурені залякуванням прокурора Хана з боку Росії: Це неприйнятно

Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС Каріма Хана.

Про це йдеться в заяві Асамблеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Головування Асамблеї учасниць Римського статуту, яке здійснює нагляд за керівництвом МКС, "висловило жаль щодо актів залякування та неприйнятних спроб підірвати мандат МКС щодо розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів".

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"Захист доброчесності Суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основоположне значення для успішного виконання ним свого мандату. Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду", – йдеться в заяві.

Там також закликають усі держави поважати незалежність Міжнародного кримінального суду й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".