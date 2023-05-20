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У Міжнародному кримінальному суді обурені залякуванням прокурора Хана з боку Росії: Це неприйнятно

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У Міжнародному кримінальному суді обурені залякуванням прокурора Хана з боку Росії: Це неприйнятно
Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС Каріма Хана.

Про це йдеться в заяві Асамблеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Головування Асамблеї учасниць Римського статуту, яке здійснює нагляд за керівництвом МКС, "висловило жаль щодо актів залякування та неприйнятних спроб підірвати мандат МКС щодо розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів".

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"Захист доброчесності Суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основоположне значення для успішного виконання ним свого мандату. Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду", – йдеться в заяві.

Там також закликають усі держави поважати незалежність Міжнародного кримінального суду й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".

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Топ коментарі

  • Сашко Бабенко e87585fa
    звикайте.

    ми з тими козлярами вже 400 років не можемо дати раду.
  • Светлана Науменко
    А що нам з цією гнидою робити? Це - нардеп, мошеннік, вор, хамло та тепер вже пособник ворога Антон Яценко
    Мер Умані заявила, що відразу після повномасштабного вторгнення до неї телефонував нардеп Яценко і вимагав не виділяти кошти на ЗСУ, так як Київ впаде за 3 дні і з росіянами треба буде домовлятися. https://twitter.com/EuroMaydan/status/1659837279223914497
  • Funt Gor
    «Песок куда надежнее, чем русский народ, а вода далеко не так обманчива».
    «У чистокровных русских взгляд ящерицы, и интеллектуально они имеют мало общего с европейцами... Они больше походят на скотов-варваров, недостойных общения с европейскими народами». - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
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