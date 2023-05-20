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Мелоні про участь Італії в "коаліції винищувачів": "Рішення ще не ухвалили, оцінюємо разом із союзниками"

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Мелоні про участь Італії в "коаліції винищувачів": "Рішення ще не ухвалили, оцінюємо разом із союзниками"
Італія може долучитись до міжнародних зусиль із підготовки українських льотчиків на сучасних винищувачах, але про передання F-16 не йдеться, бо країна сама ними не володіє.

Про це на пресконференції за підсумками участі в саміті G7 у Японії заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Вона підкреслила, що в Італії немає F-16, "тому ми навряд чи зможемо взяти участь у проєкті" з надання

"Йдеться про можливу підготовку українських льотчиків, рішення про яку ми ще не ухвалили й оцінюємо разом із союзниками", – додала вона.

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Як відомо, на озброєнні повітряних сил Італії перебувають винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.

У лютому ЗМІ повідомляли, що Італія обговорює можливість передати Україні власні винищувачі, але готова це зробити тільки в разі першого аналогічного кроку з боку інших країн.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    оссюда вывод простой: русского лучше зарубить сразу, не доводя дело до "дружбы".....
  • Йцу Кенг 07b0c614
    с F-16 вопрос, можно сказать решен..... можно начинать загадывать дедусю Байдену новые загадки.... )
  • Yurka Gagarin
    удивительно,но похожее оружие есть у Казахов и называется Айбалта...даже есть пословица народная-"Дружиш с русским-держи Айбалта под подушкой"
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