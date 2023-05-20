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Нідерланди розірвали угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії

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Нідерланди розірвали угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії
Нідерланди скасували угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє аналітичний портал Oryx у суботу.

"Нідерланди скасували угоду стосовно продажу решти F-16 компанії Draken International", - йдеться в повідомленні Oryx у мікроблозі твіттер.

Куди Нідерланди направлять бойові винищувачі - у повідомленні не уточнюється. Водночас аналітики висловлюють припущення, що "неважко здогадатися, де вони насправді опиняться".

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Топ коментарі

  • Александр Витюк 450db56f
    Украина не покупает, а просит.
    купить - это потратить бюджетные деньги. а как же яйца, яблоки? асфальт наконец
  • Микола Микол
    піста раССєї..
  • Андрей Ивашкевич
    Недарма Джонсон одного з перших підтягнув Рютте для поставок зброї ЗСУ, знав, що робив і хто не буде шольцити.
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