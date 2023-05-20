Пригожин хоче втекти з Бахмуту, бо ПВК "Вагнер" розбито, - Череватий
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Череватий заявив у коментарі для "Вільне радіо"
20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
У Міноборони України захоплення Бахмуту спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти.
Череватий також запевнив, що захисники України утримують низку будівель у Бахмуті.
Череватий заявив: "Бої продовжуються, ми утримуємо ряд будівель в Бахмуті…
Ми фактично витріпали його (Пригожина – ред.) дуже потужне угруповання. Воно близьке до знищення.
Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. "Пацан сказав — пацан зробив", а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – ред.), бо втратив найкращі свої кадри.
По суті, його угрупування "Вагнер" розбите".