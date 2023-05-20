Пригожин хоче втекти з Бахмуту, бо ПВК "Вагнер" розбито, - Череватий

Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив заяву Євгенія Пригожина про повне захоплення Бахмуту наміром ватажка ПВК "Вагнер" якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Череватий заявив у коментарі для "Вільне радіо"

20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

У Міноборони України захоплення Бахмуту спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти.

Череватий також запевнив, що захисники України утримують низку будівель у Бахмуті.

Череватий заявив: "Бої продовжуються, ми утримуємо ряд будівель в Бахмуті…

Ми фактично витріпали його (Пригожина – ред.) дуже потужне угруповання. Воно близьке до знищення.

Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. "Пацан сказав — пацан зробив", а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – ред.), бо втратив найкращі свої кадри.

По суті, його угрупування "Вагнер" розбите".