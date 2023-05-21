Ввечері 20 травня у Дніпрі пролунала серія вибухів - працювали Повітряні сили
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У Дніпрі в суботу ввечері 20 травня лунали вибухи під час повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
О 22:38 "Суспільне" повідомило, що в Дніпрі чутно звуки вибуху.
Близько 23:34 жителі Дніпра знову чули звуки вибуху.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 22:34 написав: "Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці згодом".
Однак о 23:42 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що "загроза ще є".
Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена в суботу ввечері з 21:08 до 22:24 і повторно з 22:36.