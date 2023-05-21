Ввечері 20 травня у Дніпрі пролунала серія вибухів - працювали Повітряні сили

У Дніпрі в суботу ввечері 20 травня лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

О 22:38 "Суспільне" повідомило, що в Дніпрі чутно звуки вибуху.

Близько 23:34 жителі Дніпра знову чули звуки вибуху.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 22:34 написав: "Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці згодом".

Однак о 23:42 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що "загроза ще є".

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена в суботу ввечері з 21:08 до 22:24 і повторно з 22:36.