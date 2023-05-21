Петиція про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тис. голосів, - В’ятрович
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Народний депутат України Володимир В’ятрович оприлюднив інформацію, що петиція до президента про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тисяч голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
В'ятрович зазначив: "Вчора ми почали важливу справу - збір підписів під петицією до президента з закликом підписати закон про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок.
Зібрали майже 10 тисяч. Але потрібно ще понад 15 тисяч. Тому закликаю ще раз - підписуйтеся і поширюйте".
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