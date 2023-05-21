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Петиція про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тис. голосів, - В’ятрович

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Петиція про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тис. голосів, - В’ятрович
Народний депутат України Володимир В’ятрович оприлюднив інформацію, що петиція до президента про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тисяч голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

В'ятрович зазначив: "Вчора ми почали важливу справу - збір підписів під петицією до президента з закликом підписати закон про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок.

Зібрали майже 10 тисяч. Але потрібно ще понад 15 тисяч. Тому закликаю ще раз - підписуйтеся і поширюйте".

Підписувати тут

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського закликали підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження російської видавничої продукції, - петиція

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Топ коментарі

  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    Спочатку треба заплатити агресору за русько-мірську книжку, щоб потім фінансувати ЗСУ?
    Ні книжок, ні кіно, ні музики! Геть московію!
  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    Як роспрукція може бути в Україні? Фінансувати ворога?
  • Garry Dron aa5c483c
    БЛД, А ЇХ ЩЕ НЕ ЗАБОРОНИЛИ ?
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