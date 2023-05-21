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Протягом 20 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 1 склад, 4 артилерійські позиції, 1 засіб ППО та 1 важливу ціль, - Генштаб

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Протягом 20 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 1 склад, 4 артилерійські позиції, 1 засіб ППО та 1 важливу ціль, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 20 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєттся у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника".

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