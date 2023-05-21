Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК, – ISW
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Ветеран" входить до складу ПВК "Редут" МО Росії, яка, за повідомленнями, діє на флангах Бахмута".
"Дружини та матері російських мобілізованих з республік Хакасія та Алтай опублікували відеозвернення зі скаргою на те, що найманці "Ветеранів" не ведуть обліку втрат серед мобілізованих і не підтримують мобілізованих на фронті.
Жінки заявляли, що з 500 мобілізованих повернулися з фронту лише 137, і стверджують, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого "Ветеранам", зникли безвісти", - йдеться в повідомленні.
Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли в полон мобілізованого військовослужбовця, який служив у ПВК "Ветеран" - ймовірно, на Бахмутському напрямку.