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Зеленський обговорив розширення зернової угоди з президентом Індонезії

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Зеленський обговорив розширення зернової угоди з президентом Індонезії
Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.

На полях саміту країн "Великої сімки" український лідер розповів Індонезійському колезі про перебіг бойових дій, російські обстріли цивільної інфраструктури та продовження й розширення Чорноморської зернової ініціативи.

Також, Зеленський закликав Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Зазначається, що Зеленський подякував президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

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Топ коментарі

  • Аркадій Пастух 1674f9c0
    Переглядаючи фото-звіти про поїздку Зеленського на G 7, чи звернули Ви увагу, в якому форматі проходять зустрічі Зеленського з лідерами цих країн. За винятком 1-2 зустрічей, це просто фото рукостискання... Виходить, що саме стільки і тривають ці зустрічі. Тобто Зеленський зайнявся фотополюванням - колекціонуванням своїх фото з лідерами провідних країн світу. Яка ж така гостра була потреба у зустрічах з лідерами Італії, Німеччини Франції та Великобританії коли він з ними вже зустрічався 8-10 днів тому. Правда попереду ще важливі зустрічі з лідерами Японії та США, цікаво які тут будуть формати (невже 3-5 хвилин, місце зустрічі - біля туалету, головне щоб було фото). Будем посмотреть...
  • 5 копійок
    Ясна-панятна, інакше ж ніхто з зернотрейдерів не занесе в ОПу.
  • MrStepanovM
    В Україні рис не вирощують(С) ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ: вирощують. Все інше від лукавого!
    І тюльпани і кактуси вирощують. І не треба вважати себе самим розумним, будь простіше і до тебе люди потягнуться
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