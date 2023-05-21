Зранку окупанти атакували Нікопольський район з артилерії, - ОВА

Пізно ввечері наші круті сили ППО збили над Синельниківським та Павлоградським районами ворожі безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На ранок агресор вдарив з важкої артилерії по Нікопольщині. Поцілив по Мирівській громаді. Люди цілі. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Лисак додав, що вночi ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Всі безпілотники військові з повітряного командування "Схід" збили.

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