На окупованій території Запорізької області під польовий шпиталь переобладнали школу та дитячий садок
6531
Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, Інформує Цензор.НЕТ.
"Загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.