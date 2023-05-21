Без втрат вагнерівці не зможуть відійти від Бахмуту, - ISW

Бойовики ПВК "Вагнера" перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами. Тому відійти з Бахмута без втрат не зможуть.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Також експерти ISW зазначають, що бойовики в процесі відходу заважатимуть підрозділам Міноборони РФ щодо підготовки до запланованого українського контрнаступу.

Крім того, ПВК "Вагнера" навряд чи зможе організувати належну оборону, або закріпити нещодавні успіхи в Бахмуті, достатні для запобігання українським контратакам. Українські військові перебувають у Хромовому та Іванівському, а також ведуть бої з окупантами у Бахмуті та його околицях. Українська артилерія також вражає російські сили в Бахмуті та його околицях.

Відхід у дотику до супротивника – надзвичайно важке завдання, з яким бойовики ПВК "Вагнера" навряд чи впораються. Підрозділи "Вагнера" продемонстрували погану координацію з російськими військами та російським військовим командуванням, що може завадити проведенню ротації.

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Малоймовірно, що російське військове командування збере достатньо сил, щоб змінити бойовиків у Бахмуті та утримати свої фланги без передислокації російських військ з інших районів.