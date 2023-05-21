Новини • Агресія Росії проти України

Без втрат вагнерівці не зможуть відійти від Бахмуту, - ISW

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Без втрат вагнерівці не зможуть відійти від Бахмуту, - ISW
Бойовики ПВК "Вагнера" перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами. Тому відійти з Бахмута без втрат не зможуть.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Також експерти ISW зазначають, що бойовики в процесі відходу заважатимуть підрозділам Міноборони РФ щодо підготовки до запланованого українського контрнаступу.

Крім того, ПВК "Вагнера" навряд чи зможе організувати належну оборону, або закріпити нещодавні успіхи в Бахмуті, достатні для запобігання українським контратакам. Українські військові перебувають у Хромовому та Іванівському, а також ведуть бої з окупантами у Бахмуті та його околицях. Українська артилерія також вражає російські сили в Бахмуті та його околицях.

Відхід у дотику до супротивника – надзвичайно важке завдання, з яким бойовики ПВК "Вагнера" навряд чи впораються. Підрозділи "Вагнера" продемонстрували погану координацію з російськими військами та російським військовим командуванням, що може завадити проведенню ротації.

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Малоймовірно, що російське військове командування збере достатньо сил, щоб змінити бойовиків у Бахмуті та утримати свої фланги без передислокації російських військ з інших районів.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    Там не зелень сидить,а наші хлопці,і якщо ти вважаєш що їм так легко там сидіти під тонами бомб,снарядів і флсфору то ти можеш встати зі свого пропердженого дивана де ти випердів уже здоровенний кратер і піти показати як би ти "героїчно" воював і не здав Бахмут,чергове диванне чмо,котре нічого з себе не представляє,ще й критикує тих хто там воює і розказує про здачу
  • Яр Холодний
    А їм і "відходить" не планували Їх завдання - там здохнуть! Бо вони стали небезпечні для Путіна і Шойгу А тепер їх просто віддадуть на розтерзання на території Бахмуту А потім заявлять що "Армия не винавата! Эта наёмники плахими салдатами аказались!"
    А крики Пригожина стосовно того що їм дають мало снарядів - його "відмазка" перед "блатными" - щоб "на перо не посадили за таку кількість "м"яса"!
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