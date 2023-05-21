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В Україні створили інтерактивну мапу місць, де зникали безвісти військові

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В Україні створили інтерактивну мапу місць, де зникали безвісти військові
Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, створив інтерактивну мапу, де позначені місця ймовірного зникнення українських військовослужбовців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс створив інтерактивну мапу, де позначені місця ймовірного зникнення бійців. Після деокупації й розмінування території пошукові групи проводять там відповідні заходи", - йдеться у повідомленні.

Також додали, що всю інформацію про ймовірне місце зникнення чи останнє відоме місцезнаходження військовослужбовця, якою володіють родичі зниклих безвісти, варто передавати до Офісу Уповноваженого.

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Топ коментарі

  • Onufri Zagloba
    Яку я неправду написав? Що зелені здають Україну? Так це вже видно неозброєним оком. Почавши з того, що хутін ще перед виборами сказав: "нам будєт лучшє, єсли презідєнтом вибєрут зєленского". Чи може Ви не чули про те, як зєля літав в оман і на чиєму літаку повернувся? Чи вперше чуєте про згортання зеленими оборонного виробництва? Чи про те, що "єсли ми будєм тратить дєньги на армію, то нє сможєм строить дароги" - ті дороги, по яких кацапи ввійшли і безперешкодно за пару днів захопили 20% української землі? Чи не знаєте, що зєля відставив бойових генералів за те, що відстояли Миколаїв і захистили Київ - залили солярою впп в жулянах? Може тому, що не дали йому з жулян втекти, бо до борисполя їхати йому було боязно? Може Вам підказати, хто забороняв підривати мости, хто розмінував чонгар?

    Ваші нецензурні слова иене не ображають, бо від такого чую. На передову просився, але не беруть за віком і станом здоров'я.
  • Ksenia VB
    Тільки і пишуть в соцмережах - зник, зник,зник, наймовірніше вбитий
  • Onufri Zagloba
    Кіслов Сєргєй - реєстрація 21 травня 2023. Зєлєбот.
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