Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 160 осіб (+730 за добу), 3783 танки, 3258 артсистем, 7398 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 203 160 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 203160 (+730) осіб ліквідовано,

танків - 3783 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7398 (+16) од,

артилерійських систем - 3258 (+29) од,

РСЗВ - 564 (+0) од,

засоби ППО - 327 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2822 (+21),

крилаті ракети - 1011 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6115 (+12) од,

спеціальна техніка - 425 (+2).

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