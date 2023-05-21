Зеленський виступив перед лідерами G7

Президент України Володимир Зеленський виступив на сесії саміту країн "Великої сімки" та України.

Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "повітряний щит" може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі.

"Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - переконаний Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна хотіла б, щоб крапки над "і" у справі гарантій безпеки були розставлені до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

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"Нас об’єднує ще один принцип – раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули. Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули та деталі організації мирного саміту", - підсумував Зеленський.

Президент України також звернувся до кожного з лідерів "Великої сімки".

"Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі!

Дякую вам, пане Президенте Байдене, що ви наповнюєте змістом глобальний бренд безпеки для демократії! Дякую за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів. Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі! Дякую обом партіям Конгресу і вашій, пане Президенте, команді та всім волелюбним американським серцям.

Дякую тобі, Олафе, пане канцлере, за твою рішучість, яка змінює історію на користь демократії, за довготривалу оборонну та фінансову підтримку України, яка дає стійкість усій нашій вільній Європі. Дякую твоїм колегам в уряді, дякую Бундестагу й усьому народу Німеччини.

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Дякую тобі, Ріші, пане Премʼєр-міністре, за твою енергію, яка додає нам більш далекоглядних і більш далекобійних можливостей. Вірю, що твоє лідерство допоможе дати очевидну силу праву, коли разом із нашими партнерами створимо трибунал щодо агресії Росії. Дякую твоїм колегам-міністрам, британському парламенту і всьому британському народу.

Дякую тобі, Еммануелю, пане Президенте, за те, що ти бережеш цінності Республіки й що підтримка Францією України є проявом поваги до свободи народів, до рівності в міжнародних відносинах, до братерства між людьми. Дякую, Франціє!

Дякую Джорджі Мелоні за те, що сила її характеру додає сили нам усім. Дякую італійському уряду, парламенту та всім італійцям, які підтримують захист наших людей.

Дякую тобі, Джастіне, пане Премʼєр-міністре, за вміння бути першим у багатьох питаннях і за те, що в кожному питанні ми знаходимо спільну мову. Дуже важливо довести до результатів нашу спільну роботу у розмінуванні в Україні, це справді зберігає життя. Дякую всьому політичному класу та всьому народу Канади, який так цінує мир.

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Дякую тобі, Шарлю, дякую тобі, Урсуло, за те, що під вашим керівництвом євроінституції стали більше ніж інституціями. Колись говорили, що ЄС – це бюрократія. Ви доводите, що наше об’єднання тримається не на бюрократії, а на спільних цінностях, які дають нам сильний курс!

Дякую вам, Фуміо, пане Прем’єр-міністре, за очевидне лідерство Японії в Азії у захисті міжнародного права, дякую за всебічну підтримку з боку вашої держави й ваших людей",- повідомили в ОП.