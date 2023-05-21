Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, поки загарбники залишаються на нашій землі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що переговори з РФ можливі лише тоді, коли російські загарбники залишать територію України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Наш світ великий, але всі ми в ньому - разом. І це наша спільна справа - мир. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир", - зазначив Зеленський.

За словами президента, формулу миру розроблено так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН.

"Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати. Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу", - підсумував він.

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