США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн

Міноборони США після зустрічі Байдена та Зеленського у Японії оголосило про надання нового пакету військової допомоги на $375 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Так, пакет міститиме:



- додаткові боєприпаси для HIMARS;

- артилерійські снаряди;

- протитанкові керовані ракети TOW;

- протитанкові системи Javelin та AT-4;

- боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;

- підривні боєприпаси

- мостові системи;

- броньовані медичні машини;

- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

- тепловізійні системи;

- запчастини та інше польове обладнання.

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