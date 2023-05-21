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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн

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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн
Міноборони США після зустрічі Байдена та Зеленського у Японії оголосило про надання нового пакету військової допомоги на $375 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Так, пакет міститиме:

- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
- підривні боєприпаси
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.

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Топ коментарі

  • FT FT
    G8 в сборе наконец. А вы думали
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Це після того, як своєю злочинною недбалістю (якщо не більше - за статтею державної зради) створив усі умови для повномасштабного вторгнення рашистів?!
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Пакет допомоги це не одного часу опція. Так що вояж тут ні до чого. Залужний до Токіо мав переговори відносно подальшого постачання допомоги.
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