США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн
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Міноборони США після зустрічі Байдена та Зеленського у Японії оголосило про надання нового пакету військової допомоги на $375 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
Так, пакет міститиме:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
- підривні боєприпаси
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.