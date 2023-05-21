Внаслідок обстрілу Невського на Луганщині загинула жінка, - ОВА

19 травня росіяни вчергове вдарили артилерією по житловому масиву Невського Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінка загинула у п’ятницю ввечері. До неї неодноразово зверталися з пропозицією евакуюватися – вмовляли й представники місцевої адміністрації, і родичі, але жінка кожного разу відмовлялася", - йдеться в повідомленні.

У населеному пункті ще залишаються ще близько 60 осіб, які наражають на небезпеку і себе, і тих людей, які, ризикуючи життям, регулярно привозять їжу і все необхідне до села.

"Працюємо з кожним, дехто погоджується, але попри такі трагічні випадки, евакуація не є масовою", - зазначив Лисогор.

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