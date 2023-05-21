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Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, - Гілларі Клінтон

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Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, - Гілларі Клінтон
Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ

Про це вона заявила  в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За словами колишньої кандидатки у президенти США, вона не вірить, що Трамп переможе на виборах у 2024 році. Але якщо це станеться, це буде "кінець демократії в Сполучених Штатах та кінець України", та шлях до виходу США з НАТО.

"Якщо Трамп переможе у 2024 році, а я не вірю, що це станеться, це буде кінець демократії в США. Це буде кінець України. І він виведе нас із НАТО", - сказала Клінтон.

Вона додала, що Дональд Трамп був подарунком для авторитарних режимів у світі.

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"Трамп був тим подарунком для таких людей, як Сі та Путін. Він був настільки закоханий в авторитарні режими, нездатний до будь-якого стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів вчинити щодо НАТО", - зазначила Клінтон.

Вона вважає, що Сі Цзіньпін змінив свій підхід до Тайваню після того, як Росії не вдалося досягти успіху у війні проти України. На її думку, це "значно вплинуло на китайське керівництво".

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Топ коментарі

  • FT FT
    Потому что Трампа нужно было посадить еще 4 года назад когда он высрался на американскую Конституцию и хотел сделать переворот в Вашингтоне с помощью росийских диверсантов
  • Энди Мир
    Трамп - старий небезпечний популіст , та ще й любитель мацковскага золотого дощу.
  • Сергій Шешеня
    Бляха муха, знову кончений український правопис 2019 року. Вони англійський глухий звук H перекладають дзвінкою українською Г. Хіллари, а не Гілларі, нетями!)) Не можна глухий звук замінювати дзвінким. Це тупо, особливо якщо в алфавиті залишилися літера Х. Мене завжди буде з цього бомбить)
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