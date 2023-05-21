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Зеленський на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України сказав: "Думаю, ні", - Sky News

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Зеленський на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України сказав: "Думаю, ні", - Sky News
Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7, ймовірно, підтвердив журналістам, що місто Бахмут на Донеччині окупували російські загарбники.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

На питання, чи Бахмут все ще під контролем України глава держави сказав: "Думаю, ні". 

За словами президента, від міста "мало що залишилося" і його "зруйновано".

"Це трагедія. На цьому місці нічого немає", - сказав він.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

В ISW заявили, що навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW

Читайте: Навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW

Топ коментарі

  • перець
    Прогиб зарахований.
  • Evgeny N
    Верховний головнокомандувач не знає ситуації на одному з найгарячіших напрямків, а гадає і "думає, що ні"??? І скажіть мені після цього, що французські журналісти помилились!
    Це його Буданов навчив на картах таро гадать та в кришталеву кулю зазирать?
    Капець!
  • Alexander Savely
    там де воно зi слугами "лiчно руководiло", починаючи з Чонгара i Марiуполя, там завжди важкi втрати i провал.
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