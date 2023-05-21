РФ стала частіше залучати неозброєні розвідувальні БПЛА під час своїх ракетних атак вглиб території України, - британська розвідка

Часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше залучати до операцій неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати" – йдеться в огляді.

В першу чергу це стосуються БПЛА російського виробництва SuperCam. Ці безпілотники відносно дешеві й мають достатню дальність польоту, щоб пролітати над цілями крилатих ракет.

"Росія, найімовірніше, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити цикл наведення на ціль" – зазначає британська розвідка.

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За оцінками розвідувальної спільноти, повільний і неефективний процес цілевказування російських військових був основним недоліком їхніх дій в Україні.

"Однак повільні розвідувальні БПЛА є дуже вразливими для української ППО", – зазначається в огляді.