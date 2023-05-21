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Росія продовжує блокувати вхідний флот на порт "Південний"

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Росія продовжує блокувати вхідний флот на порт "Південний"
Робота "Зернової ініціативи" поновилась, але Росія в СКЦ майже місяць блокує вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"19 травня, було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ". В інспекції й реєстрації суден на порт "Південний" Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 6 інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ". Всі заявлені на порт "Південний" Росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану", - йдеться в повідомленні. 

У відомстві зазначили, що таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023. Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини.

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"Порт "Південний" через брак флоту зупинено. Фактично Росія не допускає його до участі в "Зерновій ініціативі", що є черговим грубим порушенням підписаної угоди. Таким чином Росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність "Зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт "Південний" є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів", - додали у Мінінфраструктури. 

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Блокують південний, бо чекають на розблокування аміачної труби. Заливають його у Південному..глибоко насрати їм на домовленості. Їм гроші потрібні. А Світу аміачні добрива. От і вся математика.

    Зараз Зе зійдеться по середині, промову патріотичну забульбенить. Й ми погодимось на розблокування труби. Світ отримає свої добрива, мокши бабло, Зе поповнення офшору...а ми чергові ракети на голови.
  • Alex Sav 8157c114
    це тому що полонених касабів не кормлять червоною ікрою..
  • bazil rejestrowyj
    Де армія морських дронів на яку стільки донатів пішло? Розблокуйте бл..
    Чи знов ******** гроші як на супутник придворних волонтерів?
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